Busto, amara scoperta: scritta “no vax” imbratta il muro del cimitero brutalista

Busto Arsizio (Varese) – Decisamente una brutta sorpresa per i cittadini che stamattina sono arrivati al cimitero principale in via Lonate a Busto Arsizio per una visita ai loro cari: il muro esterno dell’ala nuova dei colombari, architettura in stile “brutalista” ricordata anche in una pubblicazione fotografica dedicata al brutalismo, è stata imbrattata per decine di metri da scritte in vernice rossa che prendono di mira con messaggi “No Vax” i vaccini.

Profondo lo sdegno per il gesto vandalico. Di recente la stessa ala del camposanto principale era stata oggetto di polemiche per il fatto che fa da sfondo a Emma Marrone nel nuovo video di Fabri Fibra, “In Italia 2024”, una scelta artistica ritenuta offensiva e che ha suscitato dure reazioni in città. Stamattina la nuova amara scoperta, il blitz vandalico dei “No Vax”.

Sempre oggi una scritta simile è comparsa fuori dalla sede del Pd di Legnano, in via Bramante.