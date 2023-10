Non paga al ristorante e fa danni in ospedale. Cinquantenne denunciato

Segnalato alla polizia perché non ha pagato il conto al ristorante, viene bloccato per aver provocato danneggiamenti in ospedale. L’uomo finito nei guai, portato per una visita all’ospedale psichiatrico di Codogno e denunciato, per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, è un cinquantenne extracomunitario. Si trovava nei pressi del nosocomio di Lodi, dove ha consumato un pasto in un locale, ma il titolare ha chiamato il 112 perché se ne è andato senza saldare il conto. Via di lì, lo straniero si è diretto nell’atrio dell’ospedale Maggiore di Lodi. Una volta all’interno ha afferrato un monitor in uso agli operatori e lo ha lanciato contro una vetrina, frantumandola. A quel punto gli agenti del posto di polizia della struttura lo hanno fermato. P.A.