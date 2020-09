Busto Arsizio (Varese), 25 settembre 2020 - Il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato a 14 anni di reclusione Cataldo Casoppero, a sei anni Antonio De Novara e otto anni il fratello Cristoforo, a vario titolo accusati di aver favorito la locale della 'ndrangheta di Legnano-Lonate Pozzolo, nell'ambito dello stralcio varesino del processo Krimisa.

Nell'ambito dello stesso procedimento la Corte D'Assise di Busto Arsizio ha condannato a due anni e due mesi Sandra Merte e Giandomenico Santoro, mentre ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di Giuseppe Rispoli (nipote del presunto boss Vincenzo Rispoli) per mancanza di querela di parte e ha assolto il commercialista Giampaolo Laudani per non aver commesso il fatto.