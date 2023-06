Mv Agusta a pieni giri Officina e reparti più tecnologici e un museo aziendale

Mv Agusta consolida la sua fase di rilancio con un progetto di riqualificazione della storica sede della Schiranna. La casa motociclistica varesina ha infatti annunciato che sarà messo in atto un piano di ristrutturazione dello stabilimento situato in riva al Lago di Varese, che attualmente si estende su oltre 130mila metri quadrati, di cui oltre 20mila coperti. L’obiettivo è di inserire negli spazi aziendali le soluzioni più recenti e innovative in termini di tecnologia e sostenibilità, con attenzione anche all’ambiente di lavoro.

Saranno completamente rinnovati i diversi reparti, dall’officina di produzione agli uffici, fino ai laboratori di ricerca e sviluppo.

Ma per una realtà con 78 anni di storia è importante anche mantenere un saldo contatto con la tradizione: con questa finalità il rinnovo non andrà a intaccare il fascino della casa varesina, anzi ci sarà una novità importante. Oltre al rinnovamento degli spazi, sarà infatti realizzato anche un museo, per celebrare il mito di Mv Agusta e trasformare la sede aziendale in un santuario del motociclismo per tutti gli appassionati di moto.

"Il futuro di Mv Agusta non è mai stato così brillante – commenta l’amministratore delegato Timur Sardarov – e ci riserva molti momenti emozionanti. L’azienda sta lavorando allo sviluppo di nuovi modelli che, a seconda della situazione dei rispettivi mercati, vedranno la luce nei prossimi mesi e anni".

Attualmente la capacità produttiva potenziale di Mv Agusta è di 15mila unità all’anno. Alla sede varesina se ne affianca una a San Marino, dove vengono sviluppate le moto che poi vengono prodotte in riva al Lago di Varese. Il marchio è presente a livello globale con una fitta rete di distribuzione: 180 i concessionari presenti nei diversi continenti. Si preannuncia dunque roseo il futuro di Mv Agusta, a pochi mesi dall’inizio della collaborazione con il nuovo partner, il gruppo austriaco Pierer Mobility che ha tra i suoi marchi Ktm.

Lorenzo Crespi