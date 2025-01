Musikademia è pronta a fare festa. Sabato l’inaugurazione della nuova sede

Appuntamento sabato alle 16.30: l’associazione culturale Musikademia inaugurerà la nuova sede didattica in via Milazzo 4. L’associazione è stata fondata nel 2013 a Vanzaghello, negli anni grazie all’impegno dei suoi docenti è diventata un punto di riferimento sempre più importante con i corsi di musica e la promozione di eventi nel territorio. Un’attività che si è sviluppata grazie alla qualità delle proposte, oggi sono 300 gli allievi, 30 gli insegnanti e si prepara a continuare la diffusione della cultura musicale con la nuova sede in città. "Siamo orgogliosi del nostro percorso – commenta con soddisfazione il maestro Bontempo dando appuntamento all’inaugurazione sabato.

R.F.