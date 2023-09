Scivola lungo il sentiero e cade: fungiatt varesino muore in Valsesia

Induno Olona (Varese) – Un cercatore di funghi 52enne di Induno Olona (Varese) ha perso la vita in Valsesia, nel territorio del Comune di Campertogno. Si chiamava Claudio Mazzucchelli. I fatti risalgono a ieri pomeriggio – sabato 16 settembre - ma si ha avuto notizia solo questa mattina.

Insieme a un amico, il fungiatt aveva raggiunto la frazione Piana quando all'improvviso, mentre camminava su un sentiero, ha perso l'equilibrio ed è precipitato per diversi metri. La caduta gli è stata fatale. A dare l'allarme è stato il compagno che era con lui. E' intervenuto l'elisoccorso alzatosi in volo dalla base di Borgosesia, ma per il 52enne non c’è stato nulla da fare. La salma è stata recuperata dal personale della stazione di Alagna della Guardia di finanza.

Giovanni Mazzucchelli lascia la moglie Claudia e i due figli Giuditta e Francesco. Dolore e sgomento a Induno Olona, il suo paese, e in tutta la comunità scout varesina. Mazzuchelli era infatti membro dell’Associazione italiana guide e scouts d'Europa cattolici.