Varese: morto il professore Livio Ghiringhelli, preside al Cairoli e in altri licei del territorio

Varese, 19 luglio 2024 – Si è spento all’età di 93 anni Livio Ghiringhelli, una vita dedicata alla scuola e alla cultura. Docente di italiano e latino, ha guidato diversi licei in provincia. È stato dirigente al Pascoli di Gallarate, al Ferraris e al Manzoni di Varese. Il suo nome è legato soprattutto al liceo classico Cairoli: nel periodo della sua reggenza, fra gli anni ‘80 e ‘90, fondò la rivista scientifica “I quaderni del Cairoli”, annuario la cui pubblicazione ancora oggi è uno dei momenti più importanti della vita culturale varesina

All’attività nella scuola, il professor Ghiringhelli ha abbinato una faconda produzione pubblicistica. Molti dei suoi testi sono usciti per l’editrice varesina Pietro Macchione. Diversissimi i temi affrontati, a dimostrazione di notevoli erudizione e curiosità: storia del socialismo utopistico, movimento cattolico, storia locale, modernismo e tanto altro.

Sempre per Macchione ha pubblicato anche diverse raccolte di poesia. Ha collaborato con Mondadori e, sul territorio, con Radio Missione Francescana. Nel 1993 fu candidato alla presidenza della Provincia per una coalizione di centro. Settimana scorsa Ghiringhelli era stato vittima di una caduta in casa: ricoverato all’ospedale di Circolo, si è spento oggi, venerdì 19 luglio, nel pomeriggio, restando lucido fino all’ultimo.

In serata è arrivato il cordoglio dell’Amministrazione comunale, con una dichiarazione del sindaco Davide Galimberti: “Ci ha lasciati il Professor Livio Ghiringhelli, figura di rilievo nel panorama culturale varesino – queste le parole del primo cittadino – È stato un punto di riferimento per moltissimi ragazzi e ragazze come docente e come preside dei licei scientifico e classico della nostra città. Attivo nell’impegno politico e apprezzato intellettuale, ha contribuito alla crescita culturale e sociale di Varese. Una perdita dolorosa per tutta la nostra città”.