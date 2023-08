Gavirate: fa il bagno nel lago e sparisce in acqua, morto un 57enne

Gavirate – La macchina dei soccorsi si è messa in moto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 22 agosto, a Gavirate, nei pressi della sede della Canottieri all’altezza di via Cavour, lungo la pista ciclopedonale.

Un uomo di 57 anni ha lasciato il suo zainetto a riva ed è entrato nelle acque del Lago di Varese, probabilmente per concedersi un bagno rinfrescante in un torrido pomeriggio d’estate dalle temperature bollenti. Ma qualcosa evidentemente non è andato per il verso giusto: l’uomo è stato infatti visto inabissarsi senza più riemergere.

L’allarme è così scattato intorno alle 17: sul posto sono giunti in forze i vigili del fuoco, con gli specialisti del soccorso acquatico dalla sede di Varese, una squadra dal distaccamento di Ispra e gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del Drago 81.

Proprio i sommozzatori dei Vigili del fuoco giunti in riva al lago a bordo dell’elicottero hanno recuperato la persona dal fondo del bacino dopo circa un’ora di ricerche e l’hanno affidata alle cure del personale sanitario, intervenuto con automedica e ambulanza in codice rosso, quello di massima urgenza. Ma l’uomo non è stato trasportato in ospedale: nonostante i tentativi di rianimazione è infatti deceduto sul posto. In riva al lago a Gavirate sono giunti anche i carabinieri di Varese.