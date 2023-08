Tavernola, 33enne si tuffa e annega nelle acque del lago d’Iseo

Tavernola Bergamasca (Bergamo), 17 agosto 2023 – Tragedia nella Bergamasca: nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 18, un 33enne è morto annegato nelle acque del lago d’Iseo.

Stando alle prime informazioni, il 33enne, pakistano, residente a Telgate, si trovava in compagnia di un amico. I due si sono tuffati in acqua per fare il bagno e poco dopo il 33enne è stato visto galleggiare riverso dall’amico. Dopo averlo portato a riva ha chiamato i soccorsi.

Alcuni passanti hanno provato a rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Non si può escludere che il 33enne pakistano possa essersi sentito male dopo essere entrato in acqua.

Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza dei Volontari di Sarnico e un'automedica, ma quando il personale sanitario è arrivato sul posto, per il giovane pachistano non c’è stato nulla da fare che constatarne il decesso.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire quanto accaduto al 33enne. La salma è stata composta nella camera mortuaria a disposizione dell’autorità giudiziaria. Inoltre è stato avvertito il magistrato di turno.