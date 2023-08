Lecco, trovato morto nell’Adda uomo di 56 anni: malore fatale mentre faceva il bagno

Lecco – Un uomo di 56 anni è stato trovato morto stamani nel fiume Adda nei pressi dell'isola Viscontea a Lecco, a breve distanza dal lago di Como. Sulla dinamica di quello che sembra un malore in acqua stanno indagando i carabinieri di Lecco; il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco.

La vittima è un cittadino di origine peruviana. Questa mattina si era recato a fare il bagno di buon’ora. Fatale potrebbe essere stata una congestione a causare il malore mentre il 56enne si trovava in acqua.

Solo quattro giorni fa, a Ferragosto, ha trovato la morte nelle acque del Lario la piccola Fatou, bimba 11enne di origine senegalese residente a Bulciago, mentre faceva il bagno con le sorelle a Mandello, alla foce del torrente Meria. Il corpo sarà trasportato e sepolto in Senegal e riposerà vicino a quella della madre scomparsa prematuramente 3 anni fa.

Si allunga così l’elenco tragedie estive nel Lario, sulle due sponde lecchese e comasca.

Domenica 13 agosto è morto un 21enne egiziano arrivato a Como con un gruppo di amici: si era gettato in acqua di fronte al Tempio Voltiano e, forse a causa di un malore, non è più riemerso. Il corpo è rimasto venti minuti in acqua prima di essere recuperato. Il decesso è avvenuto in ospedale.

Il giorno prima a Oliveto Lario, il 32enne Pablo Enrique Chavez, è scivolato dal materassino, senza più riemergere, nonostante il tentativo di un amico di soccorrerlo. Mentre giovedì sera a Bellagio, un turista francese di 75 anni, Jacques Marie Ernest Babled, è annegato davanti alla moglie, dopo essersi immerso davanti alla spiaggetta di Pescallo: i vigili del fuoco lo hanno trovato due ore dopo, a 7 metri di profondità. Il 19 luglio a Lecco, è annegato un 18enne gambiano, Aboubacar Darboe, arrivato in Italia da pochi giorni.