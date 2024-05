Mirella Cerini, folla commossa alla camera ardente della sindaca di Castellanza: “Ci mancherai”

Castellanza, 1 maggio 2024 – In silenzio per rendere omaggio oggi, Primo Maggio, al sindaco di Castellanza. Molti cittadini sono in coda con gli occhi lucidi, davanti all’ingresso della sala delle Colonne a Palazzo Brambilla, che per 8 anni (dal 2016 al 25 aprile 2024) è stato la “casa istituzionale” di Mirella Cerini, morta improvvisamente dopo la cerimonia per la festa della Liberazione.

Al centro la bara, sopra la fascia tricolore, che ha indossato fino all’ultimo istante di vita, poi un mazzo di fiori e un biglietto con un pensiero riconoscente, accanto è posizionato un grande cuore con la scritta “Ci mancherai Mirella”. La camera ardente allestita in Comune è stata aperta alle 9 ed è subito cominciato l’omaggio silenzioso e commosso della gente, cittadini, amministratori, esponenti di associazioni, ognuno con un ricordo del sindaco nel cuore che rimarrà per sempre.

La sala delle Colonne resterà aperta per l’intera giornata fino alle 18. Domani alle 11 i funerali nella chiesa parrocchiale di San Giulio. Le esequie potranno essere seguite anche al Teatro di via Dante aperto per poter accogliere tutte le persone che saranno presenti per dare l’ultimo saluto al sindaco che tanto ha amato la sua città e la sua città in queste ore la sta abbracciando con immenso affetto.