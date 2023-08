Incidente con la moto: morto Michele Valente, 33enne di Cardano al Campo

Gallarate (Varese), 18 agosto 2023 – Le sue condizioni erano fin da subito parse molto gravi: non ce l’ha fatta il motociclista di 33 anni vittima di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì a Gallarate. Lo scontro con una Fiat 500 si è verificato nel quartiere di Arnate, alla rotatoria situata all’incrocio tra via Cappuccini e via Schuster.

La dinamica

L’auto, guidata da un 21enne, ha finito la sua corsa contro un marciapiede, dove fortunatamente non transitava nessuno, mentre il conducente della moto in seguito all’impatto è andato a sbattere violentemente contro una recinzione. Dopo i soccorsi sul posto era stato portato in codice rosso all’Ospedale di Circolo di Varese, ma non c’è stato niente da fare: il motociclista è deceduto nella notte tra giovedì e venerdì.

La vittima

Si chiamava Michele Valente: originario di Fagnano Olona, abitava a Cardano al Campo e lavorava in un’azienda di Gallarate. Alla Polizia locale, intervenuta per i rilievi, spetta ora la ricostruzione della dinamica del tragico sinistro, avvenuto in un punto segnalato come pericoloso dai residenti.