Riflettori accesi alla E-Work Arena . In scena la magia delle arti marziali

Busto Arsizio si conferma la capitale delle arti marziali, non solo per il numero di società che si dedicano a queste discipline, ma anche per i numerosi e prestigiosi eventi che vengono organizzati sul territorio.

Oggi e domani un altro appuntamento atteso e di spessore, presso l’EWork Arena la prima edizione dell’Open Lombardia Karate. È organizzato da Fukyu Karate Club di Busto Arsizio, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e sotto l’egida del Coni e della Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali). La gara è riservata ad atleti di Fascia Giovanile - Categorie U14 - Esordienti - Cadetti - U21 Maschile e Femminile, nelle specialità Kata (Forma) e Kumite (Combattimento) e si svolge nell’ambito dell’Open League, composta da quattro gare in programma a Riccione, Busto Arsizio, Lignano Sabbiadoro e Roma. Apprezzamento per l’impianto sportivo che ospiterà le gare hanno espresso gli organizzatori.

"A Busto abbiamo trovato accoglienza e una struttura adatta – hanno detto in sede di presentazione dell’importante manifestazione - Arriviamo in un momento molto buono per il karate italiano". Un motivo di grande soddisfazione anche per l’assessore allo Sport e vicesindaco Luca Folegani che sottolinea: "Busto conferma la capacità e l’abitudine di ospitare eventi sportivi di livello nazionale e internazionale".

L’Open potrebbe essere l’avvio di una tradizione. Sono iscritti alla competizione 1.324 atleti in rappresentanza di 280 associazioni provenienti da tutte le regioni d’Italia (quasi 400 allenatori), 366 allenatori, attese circa 4000 persone. Dunque due giornate dense di incontri tra kata e kumite, l’evento è valido per il ranking nazionale Fijlkam 2025, secondo i criteri approvati dal Consiglio di Settore per tutte le fasce d’età coinvolte. Oggi il via, alle 9 e fino alle 20 all’eWorkArena.