Milano, incidente col monopattino elettrico lungo i Navigli: 26enne gravissimo

Milano, 18 agosto 2023 – Incidente all’alba di stamani, poco prima delle 5, lungo l’Alzaia del Naviglio Grande a Milano, tra le più note della movida del capoluogo lombardo. Un giovane di 26 anni che viaggiava con un monopattino elettrico è caduto battendo violentemente contro l’asfalto e riportando gravi traumi alla testa e al volto. Il 26enne è stato trovato a terra incosciente dagli operatori del 118, intervenuti con ambulanza e automedica.

Il 26enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dov’è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono giudicate dai sanitari molto gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe fatto tutto da solo. Nessun altro mezzo risulterebbe coinvolto nell’incidente ma tutte le ipotesi restano ancora al vaglio.