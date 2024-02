Michela Valdes muore 18 mesi dopo un gravissimo incidente. Era incinta di poche settimane

Castiglione Olona (Varese) – Non c’è stato nessun lieto fine per Michela Valdes, 34 anni, morta diciotto mesi dopo un drammatico incidente avvenuto in Salento e da cui non si è più ripresa. La donna, residente nel Varesotto, è morta ieri lunedì 12 febbraio a Varese, lasciando il marito Stefano Macchi, i genitori Antonella e Vincenzo, la sorella Morena, il fratello Salvatore. La morte è arrivata dopo un anno e mezzo di ricoveri in vari ospedali in Italia e all’estero.

Al momento dello schianto la 34enne era incinta, di poche settimane. Viste le gravi condizioni, in accordo con la famiglia, i medici avevano interrotto la gravidanza.

Il 7 agosto del 2022 Michela Valdes, che era nata a Palermo ma abitava nel Varesotto, era rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto sulla litoranea interna salentina all’altezza di Torre Colimena, marina di Manduria. La donna era in compagnia del marito di Avetrana e di un’altra coppia, ed erano diretti alla festa della birra di Leverano.

Erano a bordo di un’Audi 4 che a un certo punto andò fuori strada ribaltandosi più volte. Valdes e un’altra donna furono ricoverate in gravi condizioni al Santissima Annunziata di Taranto mentre per gli uomini solo lievi ferite. Michela Valdes che riportò un trauma cranico cerebrale e diverse fratture non si è mai più ripresa. I funerali si terranno a Castiglione Olona.