Minacce e botte alla ex moglie: a Gallarate arrestato marito violento

Gallarate (Varese) – Arrestato dai carabinieri di Gallarate un cittadino marocchino di 38 anni, per minacce, lesioni personali e violazione del divieto di avvicinamento all’ex moglie. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa del Gip del Tribunale di Busto Arsizio.

I militari hanno avviato le indagini dopo aver ricevuto la denuncia di una donna che in seguito all’avvio dell’iter per la separazione ha subito reiterate minacce che si sono subito tramutate in violente aggressioni fisiche. A nulla è valsa la scelta della vittima di allontanarsi dal suo aguzzino per andare a vivere in un’altra abitazione. Il trentottenne imperterrito ha continuato nella sua condotta vessatoria sprezzante anche dell’ordine di protezione emesso dal Tribunale Civile, che gli impediva di avvicinarsi alla donna e ai luoghi da questa frequentati. Le approfondite indagini dei carabinieri di Gallarate hanno permesso di delineare un quadro di gravi indizi a carico dell’indagato, per il quale si sono aperte le porte del carcere di Busto Arsizio.

L’uomo ha ammesso anche di aver partecipato alla violenta rissa di martedì a Gallarate sulla quale continuano le indagini dei carabinieri per identificare tutti gli stranieri coinvolti.