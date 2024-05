Gallarate, rissa tra gang con spranghe e bottiglie: caccia ai responsabili

La rissa di ieri sera a Gallarate è stata molto violenta, la conferma nelle immagini al vaglio dei carabinieri che stanno continuando le indagini per identificare i giovani coinvolti, tutti stranieri e chiarire le cause di quello che appare un vero e proprio scontro tra gruppi rivali.

La rissa è cominciata nella piazza antistante la stazione, i giovani coinvolti in mano avevano spranghe e bottiglie, hanno colpito anche alcune auto in sosta. In un video si vede un giovane sporco di sangue e un altro colpito da sei persone mentre è a terra, altri invece sono ripresi mentre scappano lungo via Beccaria. Immagini che i militari stanno vagliando.

Successivamente lo scontro è continuato in via Bergamo dove sono stati soccorsi due giovani, di 20 e di 21 anni, feriti durante la rissa. I carabinieri procedono con le indagini, alcuni degli stranieri coinvolti sarebbero già stati identificati. Quanto accaduto ieri sera a Gallarate sarà argomento della riunione del Comitato per la sicurezza che era già fissato per domani in Prefettura a Varese.