Mariagrazia Brovelli, morta in sella alla sua adorata moto. Tutta Angera la piange: “Una ragazza solare”

Angera (Varese) – Sono ore di lutto per la comunità di Angera, dopo l’incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì sulla strada provinciale tra Brebbia e Besozzo in cui ha perso la vita la ventunenne Mariagrazia Brovelli. A stringersi intorno ai suoi cari è innanzitutto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marcella Androni, con un messaggio di vicinanza indirizzato al padre e al fratello della giovane vittima. "Un dolore enorme per tutti noi. Alla nostra comunità sta il dovere di essere presenti per questa famiglia. Presenti per sostenerli, per aiutarli in qualunque frangente. Per far sentire loro che non sono soli in questa tragedia perché quanto accaduto è il dolore di tutti".

Un dramma che colpisce una famiglia che recentemente aveva già dovuto affrontare un’altra terribile scomparsa: due mesi fa la ragazza aveva perso la mamma, mancata per una malattia. La passione più grande di Mariagrazia erano le moto, come si può vedere dalle tante foto pubblicate sul suo profilo Facebook. Per un tragico destino proprio in sella alla sua due ruote ha trovato la morte. La data delle esequie ancora non si conosce: è stata intanto disposta l’autopsia.

Mariagrazia Brovelli sul lungolago e in sella alla sua moto (foto da Facebook)

Dopo gli studi superiori al Manzoni di Varese e allo Stein di Gavirate, Mariagrazia Brovelli si era iscritta all’università in Svizzera. Frequentava Scienze infermieristiche alla Supsi di Canton Ticino. Ma amava tanto anche la musica: a ricordarla è il Corpo musicale angerese Santa Cecilia.

"Con il suo amato clarinetto fu parte per anni delle nostre fila, dalla scuola allievi sino al gruppo bandistico. Il tuo ricordo vivrà sempre in noi e in ogni nota della nostra musica. Riposa in pace, dolce Mary". Mariagrazia viene descritta da tutti come una giovane attiva e solare, sempre impegnata nel territorio. "In molte occasioni ha partecipato alle attività della nostra associazione - dicono dalla Pro loco del vicino comune di Ranco - la ricordiamo con grande affetto".