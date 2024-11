Malpensa, esposto contro le nuove rotte: “Violato il diritto alla salute”

Malpensa (Varese) – Il comitato Vivere Coarezza prosegue la sua mobilitazione contro le nuove rotte di decollo sperimentate a Malpensa e annuncia: “Abbiamo presentato, tramite i nostri legali, un esposto alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio dopo aver raccolto più di 100 adesioni per rivendicare i nostri sacrosanti diritti alla salute messi in discussione dalle nuove rotte di Malpensa. Siamo determinati a continuare la nostra lotta”.

In un comunicato firmato da Maurizio Fortina si chiede innanzitutto al sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria di mettere a disposizione “tutti i dati di Arpa, non solo quanto apparso recentemente sul sito del Comune, che riteniamo totalmente insufficiente per una corretta discussione”. Obiettivo “conoscere giorno per giorno il numero degli aerei transitati sulle tre rotte (278/303/308) che interessano il nostro territorio, oltre ai dati giornalieri del rumore rilevato”.

Sul tavolo un altro tema caldo che riguarda Malpensa, il Masterplan 2035, a riaccendere l’attenzione è la Rete Comitati Malpensa di cui fanno parte 9 sigle: “La notizia che il Comune di Cardano al Campo ha espresso – rilncia in una nota – , attraverso una delibera di Consiglio Comunale, un parere negativo al Masterplan ha finalmente rotto il silenzio che i Sindaci, in primis quelli dei comuni del Cuv, avevano fatto scendere su quel progetto”. Quindi “bene la posizione di Cardano al Campo e gli altri?... Enac e Sea non possono pensare di imporre i loro indirizzi di sviluppo del territorio, che non hanno mai discusso con le comunità che qui vivono, al nostro territorio”.

Al momento ciò che emerge “è che l’iter amministrativo del Masterplan 2035 sta proseguendo, dopo il parere positivo espresso dalla Commissione Via/Vas del giugno 2023.Come Rete Comitati Malpensa ci saremmo aspettati da parte dei Comuni una maggiore trasparenza e una maggiore comunicazione rispetto al proseguo dell’iter, avremmo gradito una maggiore informazione, da parte del Cuv in primis”.

Alla presa di posizione di Rete Comitati Malpensa si affiancano i Comuni del Cor2 (Angera, Azzate, Brunello, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Comabbio, Crosio della Valle, Daverio,Inarzo, Mornago, Sesto Calende, Sumirago, Taino, Vergiate) e i comuni dell’Altomilanese di Castano Primo, Nosate e Turbigo perché esprime una chiara volontà del territorio di essere attore protagonista nella ricerca di una effettiva compatibilità con Malpensa.