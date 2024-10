Il test sulle nuove rotte di decollo. Slitta la presentazione dei risultati. E intanto i residenti non dormono

SOMMA LOMBARDO (Varese)

Slitta alla prossima settimana, il giorno è ancora da definire da parte di Enac, la riunione della Commissione Aeroportuale di Malpensa che era in programma oggi per la presentazione dei risultati della sperimentazione di Arpa delle nuove rotte di decollo, avviata il 18 aprile e conclusa il 30 settembre.

Modifiche nei decolli degli aerei che da subito hanno suscitato le proteste dei comitati per l’incremento del rumore, in particolare su Coarezza, Maddalena, Golasecca e in territorio piemontese su Varallo Pombia. La rete dei comitati ha chiesto al sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria (nella foto), presidente di turno del Cuv, il Consorzio che riunisce nove Comuni dell’area, la convocazione di un incontro pubblico sulle nuove rotte, "un confronto necessario per avere informazioni chiare sulla sperimentazione e portare all’attenzione dei sindaci le proposte dei cittadini che stanno subendo i disagi". Risponde Bellaria: "Abbiamo dichiarato subito, prima della sperimentazione, che faremo assemblee informative per definire lo scenario reale. Quindi c’è assoluta disponibilità al confronto, ma prima noi sindaci dobbiamo avere a disposizione i dati definitivi". Dati che Arpa ieri ha fatto sapere "essere contenuti nella relazione inviata a tutti gli enti coinvolti. Dunque resta solo da attendere da parte dei sindaci del Cuv la nuova convocazione della Commissione Aeroportuale.

"La situazione è complessa – conclude Bellaria – ma si sta lavorando per tenere insieme le esigenze di tutti. Non c’è l’intenzione di penalizzare una parte di territorio a favore di un’altra, bisogna raggiungere un equilibrio. Avuti i risultati della sperimentazione convocheremo l’assemblea pubblica. La sede delle prossime decisioni non sarà la prossima Commissione Aeroportuale, momento atteso per conoscere i risultati della sperimentazione".

Rosella Formenti