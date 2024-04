Malpensa, a Somma Lombardo assemblea pubblica sulle nuove rotte di decollo

Somma Lombardo (Varese) – L’appello è del sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria che invita i cittadini a partecipare all’assemblea pubblica in programma oggi, giovedì 11 aprile, alle 18.30 nella sala polivalente Giovanni Paolo II della biblioteca. L’argomento tiene banco da mesi, spesso al centro di polemiche, riguarda l’avvio della sperimentazione delle nuove rotte di decollo a Malpensa che partirà il 18 aprile.

“Quella di oggi è un’occasione utile per avere informazioni chiare su quanto avverrà a partire dal 18 aprile – dice Bellaria – l’incontro pubblico sarà utile per fare chiarezza, spiegare ai cittadini che cosa comporterà questa fase, decisa per sperimentare lo studio che ha come obiettivo ridurre l’impatto acustico a terra”. Presenti per illustrare le novità Giorgio Medici (Sea) e Massimiliano di Monte (Enav) al tavolo con il sindaco sommese. “Negli ultimi mesi si è fatta un po’ di confusione su un tema così complesso – continua Bellaria – l’incontro odierno va nella direzione di far conoscere il nuovo scenario, che comunque è sperimentale, e avrà una durata di sei mesi e rassicurare i cittadini, le nuove rotte non vogliono penalizzare nessuno, anzi secondo lo studio consentirà di ridurre di qualche migliaio di persone la popolazione esposta al rumore. Quindi rinnovo il mio appello, è importante essere presenti oggi all’assemblea pubblica”.

Spiega Bellaria: “Nei decolli verso Nord, previsti per tutto il giorno e non nella notte, si interverrà sia sulla pista destra che sinistra, sulla 35R, la pista destra, è prevista una rotta con virata più a Nord, con passaggio tra Arsago Seprio e Casorate Sempione, ma con con il passaggio dell’aereo più alto, con meno impatto”. Continua il sindaco: “Sulla 35L, pista di sinistra, si proverà a non volare sulla rotta 318 e si faranno due sperimentazioni, quindi per una decina di giorni si proverà la ripartizione sulle rotte 308 e 303, quest’ultima corrisponde alla rotta 305 con vecchia misurazione, dopo che è stata rivisto di due gradi l’orientamento geografico della pista, le due rotte virano più verso Ovest. Successivamente ci si concentrerà sullo spostamento dalla 318 alla 308, soluzione che dovrebbe consentire di ridurre la quota di popolazione esposta al rumore, con una riduzione su Casorate Sempione e Somma Lombardo a nord e su Turbigo e Castano Primo a sud”.

Fondamentale e necessaria dunque la sperimentazione a partire dal 18 aprile. Sottolinea ancora Bellaria:” Tutte le amministrazioni locali stanno collaborando, non c’è nessuno scaricabarile, si sta lavorando per ridurre il rumore non per penalizzare un comune piuttosto che un altro, la sperimentazione è necessaria proprio per evitare che ci siano ricadute negative e, voglio ricordarlo, è solo un primo passo nell’ambito della migliore convivenza con lo scalo di Malpensa, ci sono infatti altri punti su cui stiamo lavorando, come previsto nell’accordo del 2023 all’interno della Commissione aeroportuale, sono le green charges per favorire il rinnovo delle flotte con aerei meno inquinanti, la black list dei velivoli più rumorosi e la procedura per sanzionare gli aerei che non rispetteranno le rotte, è un cammino lungo ma l’abbiamo avviato”. Nel mese di luglio una prima verifica delle nuove rotte.