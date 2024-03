Golasecca sulle barricate. Nuove rotte da Malpensa: "Vogliamo più chiarezza"

Continua a far discutere la sperimentazione delle nuove rotte di decollo (Sid,standard instrument departure), studiate per ridurre l’impatto acustico a terra e definite dopo un lunga analisi tecnica condotta su un modello matematico da Sea, Enav e Arpa. Il 18 aprile è la data di introduzione delle modifiche che preoccupano alcuni comitati del territorio, in particolare nel comune di Golasecca e nella frazione sommese di Coarezza. Il sindaco di Golasecca Claudio Ventimiglia nei giorni scorsi aveva annunciato l’impegno per convocare un incontro pubblico sul delicato argomento, confronto che si terrà oggi alle 17,30 nella Sala polivalente, titolo "Sperimentazione delle rotte di decollo da Malpensa e impatto ambientale su Golasecca".

Al tavolo sono stati invitati i rappresentanti degli enti che hanno definito il nuovo scenario di decollo e il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria. L’incontro è un’opportunità per i cittadini tra i quali negli ultimi tempi è aumentata la preoccupazione per l’aumento del rumore per avere risposte ai loro dubbi. Spiega il sindaco Ventimiglia: "Vogliamo certezze, vogliamo sapere con chiarezza quanti saranno i sorvoli, la posizione, l’altezza, il nostro impegno è tutelare il territorio".

Nei giorni scorsi a Malpensa si è riunita la commissione aeroportuale, presenti i comuni del Cuv, Golasecca,quelli piemontesi, dell’Altomilanese, Enac, Enav, Sea, gli enti provinciali, Arpa. "All’ordine del giorno – spiega il sindaco sommese Bellaria – la sperimentazione che sarà avviata a breve con le modifiche alle rotte e la motivazione alla base delle modifiche, sperimentazione necessaria per verificare se ci saranno miglioramenti come si rileva dallo studio. La prova "sul campo", meglio "in cielo" è fondamentale". Modifiche che, ricorda Bellaria, non sono definitive, quindi rassicurando i cittadini "dopo la sperimentazione, che durerà al massimo sei mesi, ma avrà una prima verifica nel mese di luglio, e la successiva analisi dei dati, si faranno le valutazioni del caso e le modifiche decadranno automaticamente".

Il primo cittadino di Somma Lombardo annuncia anche che Arpa ha deciso dove posizionare la nuova centralina per monitorare il rumore nella frazione di Coarezza, "sarà collocata in un punto che è il più vicino alle rotte della sperimentazione. Ma si sta lavorando anche per arrivare alle "green charges" per favorire il rinnovo delle flotte, alla black list, per escludere gli aerei più rumorosi dai voli notturni e alla procedura di sanzionamento per gli aeromobili che non rispetteranno le rotte, il percorso è lungo ma è avviato e Malpensa sarà il primo scalo ad adottare quelle misure in Italia".

Rosella Formenti