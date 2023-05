Luino, chiede a una tavolata di fare meno rumore: picchiato al ristorante

Luino (Varese) – Non era certo la reazione che si sarebbe aspettato il cinquantanovenne che l’altra sera è stato aggredito in un ristorante a Luino. Motivo? Aveva chiesto ad alcuni avventori, un po’ troppo rumorosi, di abbassare un po’ la voce. La risposta: la più incivile e violenta, pugni in faccia da parte di uno dei commensali, sei giovani con accento straniero, ai quali si era rivolto. Dunque l’altra sera il cinquantanovenne era a cena in un locale dove avrebbe dovuto trascorrere una serata tranquilla.

Invece non è andata così: a un tavolo c’erano sei giovani che, secondo quanto riferito dall’aggredito, facevano un po’ troppo baccano. A un certo punto il cinquantanovenne, infastidito da quei comportamenti eccessivamente rumorosi, ha deciso di intervenire chiedendo al gruppo di abbassare il volume. Niente di più. La sua richiesta ha avuto però una risposta violenta: uno dei commensali, infatti, si è alzato e ha iniziato a colpire l’uomo con pugni e schiaffi. Quindi il gruppo si è allontanato dal locale.

Poco dopo sul posto sono giunti un’ambulanza della Padana Emergenza e i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Luino, che hanno avviato indagini. La vittima dell’aggressione ha riportato traumi al viso per cui è stato medicato all’ospedale di Luino. Alcuni giorni fa sempre a Luino un imprenditore cinquantenne è stato aggredito al mattino in un bar mentre faceva colazione con alcuni suoi dipendenti.

All’improvviso è entrato un uomo – poi identificato dal cinquantenne, che ha presentato denuncia – che ha cominciato a picchiarlo con violenza con calci e pugni. L’aggredito è stato quindi accompagnato al Pronto soccorso con varie lesioni, tra cui la frattura del setto nasale, guaribili in 30 giorni.