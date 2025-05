Luino: maxi-rissa in stazione, ventenne accoltellato alla gamba e alla testa

Luino, 29 maggio 2025 – Accoltellato alla gamba e alla testa dopo una rissa. Un giovane di 21 anni è stato ricoverato in ospedale a Luino, dove è giunto in condizioni piuttosto gravi. Il ragazzo sarebbe uno dei protagonisti del parapiglia scoppiato nella serata di ieri, mercoledì 28 maggio, nella zona della stazione.

Le informazioni sull’accaduto sono ancora piuttosto frammentarie, tanto che al momento non si sa se la zuffa sia scoppiata nei locali della stazione internazionale, su una delle passerelle lungo i binari o, ancora, su uno dei treni in arrivo in serata nello scalo della cittadina del Verbano. Quello che pare certo è che ad affrontarsi siano stati due gruppi, formati da ventenni. Una decina di persone in tutto, probabilmente di nazionalità diversi, che hanno iniziato a scambiarsi calci, pugni e strattoni.

All’improvviso – sempre secondo questa prima ricostruzione – uno dei contendenti avrebbe impugnato un coltello, colpendo il ragazzo successivamente finito in ospedale, con alcuni fendenti alla gamba e anche alla testa. A quel punto è partita la chiamata al 118, che ha inviato sul posto alcuni mezzi di soccorso (elicottero compreso), inizialmente usciti in codice rosso, quello che indica la massima gravità. Fortunatamente, all’arrivo in ospedale, le condizioni del ferito sono apparse subito migliorate. Il ventenne è stato comunque trattenuto nel nosocomio cittadino, per accertamenti che continueranno anche nella giornata di oggi.

La stazione internazionale di Luino

In stazione, intanto, i pochi viaggiatori presenti hanno dovuto fare i conti con gli strascichi della rissa. I partecipanti al parapiglia, infatti, sono fuggiti, evento che ha provocato una momentanea interruzione del servizio sulla strada ferrata, con ritardi a cascata per le ultime corse di giornata. Sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine sull’accaduto, così da identificare le persone che hanno partecipato al regolamento di conti.