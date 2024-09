Luci sulla design week. La città entra nel futuro

Lo scorso anno era stata dedicata al green, con le installazioni in tema natura che avevano abbellito il centro della città. La Varese Design Week 2024 indagherà invece un argomento molto attuale come l’intelligenza artificiale, mettendo in luce le conseguenze dell’utilizzo delle nuove tecnologie sia in termini lavorativi e progettuali che nei rapporti interpersonali, in particolare tra le giovani generazioni.

Il via ufficiale sarà mercoledì 9 ottobre con un red carpet presso lo storico Cinema Vittoria, che riaprirà per l’occasione. Il ricco programma è stato illustrato dalle organizzatrici Nicoletta Romano e Silvana Barbato alla presenza delle istituzioni. "Un tema interessantissimo e molto attuale - ha commentato l’assessore alla cultura del Comune di Varese Enzo Laforgia - oggi infatti sono in molti a parlare di intelligenza artificiale, benché credo siano davvero pochi ad aver capito di cosa si tratti". L’assessore alla cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso ha parlato di un evento di grande rilevanza, "dove creatività, innovazione e cultura si incontrano in un contesto di dialogo e scambio. La manifestazione non solo valorizza il talento dei designer, ma promuove anche il patrimonio culturale e architettonico di Varese". Tra gli appuntamenti principali dell’evento, che durerà fino al 13 ottobre, spicca la lectio magistralis di un big del design come Alberto Alessi in programma a Villa Panza giovedì 10. Quindi momenti di incontro tra ricercatori scientifici ed imprenditori che si interfacceranno con giovani studenti, con la partecipazione attiva della Scuola Europea di Varese. Gli appuntamenti si terranno presso lo spazio Lyceum e l’Ufficio in mostra di Max Laudadio, che aprirà al pubblico con l’esposizione delle foto del noto personaggio televisivo e le opere della moglie, la crochet designer Loredana Bonora. Altro appuntamento di rilievo quello di venerdì 11 ottobre al Lyceum con Alberto Sanna dell’Ospedale San Raffaele di Milano, che presenterà "Neffie", piattaforma tecnologica che avvicina le persone all’arte attraverso le neuroscienze, l’intelligenza artificiale, la realtà aumentata, i dispositivi indossabili e gli Nft. Quindi una mostra interattiva sul design e la storia dei computer da Olivetti ad oggi. In alcuni spazi commerciali della città verranno inoltre esposti oggetti di design. E tra le collaborazioni della Design Week c’è anche quella con l’associazione Varese in maglia.