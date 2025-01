Luci sul Sacro Monte. Porte aperte al Giubileo. Arrivano i pellegrini

È un giorno importante per il Sacro Monte di Varese. Proprio oggi verrà infatti inaugurato l’anno giubilare. Il santuario di Santa Maria del Monte è una delle chiese giubilari per l’anno santo 2025. A stabilirlo il decreto arcivescovile firmato da monsignor Mario Delpini, con il quale sono state istituite le chiese giubilari che per tutta la durata dell’anno santo saranno meta di pellegrinaggi all’interno della Diocesi di Milano. Sul territorio della provincia di Varese al Sacro Monte si affiancano la basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate e il santuario della Beata Vergine dei miracoli a Saronno. Quindi il santuario di Santa Maria del Sasso a Caravate, che ricade invece sotto la Diocesi di Como.

Il programma delle celebrazioni per il pomeriggio prevede alle 15 il ritrovo alla Prima Cappella con la salita lungo la via sacra con la recita del rosario presieduto dal vicario episcopale per la zona di Varese, don Franco Gallivanone. Seguirà alle 16.30 la messa in santuario, presieduta sempre da Gallivanone. Tutto è pronto nel bene Unesco varesino per accogliere i fedeli, dopo che nei giorni scorsi l’inconveniente di un albero caduto all’altezza dell’XI cappella - poi rimosso in tempi record - aveva ostruito temporaneamente il passaggio sulla via sacra.

I pellegrini, singolarmente o in gruppi, secondo le indicazioni della Diocesi di Milano una volta arrivati nelle chiese giubilari sono invitati a compiere cinque gesti per invocare il perdono giubilare. Si parte con il segno della croce con l’acqua santa in ricordo del Battesimo, quindi l’adorazione eucaristica, l’ascolto della parola, la preghiera davanti al crocifisso e la scelta di un gesto di carità. A proposito di quest’ultimo la Cei (Conferenza episcopale italiana) propone di sostenere progetti di microcredito sociale sostenuti dalle Caritas e dalle fondazioni antiusura.

Una cura particolare sarà dedicata al sacramento della riconciliazione, che potrà essere celebrato in occasione del pellegrinaggio oppure in un’altra circostanza a scelta del fedele. Per il Sacro Monte di Varese, già meta di turisti dall’Italia e dall’estero, il 2025 si preannuncia dunque un anno particolarmente importante.