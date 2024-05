Lonate Pozzolo: ritrovato Andrei, il tredicenne scomparso da una settimana. Le urla di gioia dei compagni

Andrei è stato ritrovato: è stato rintracciato dai carabinieri a Milano. Il tredicenne sta bene, ha già parlato con la mamma al telefono, i familiari lo stanno raggiungendo, insieme torneranno a casa. A Lonate Pozzolo tutti tirano un sospiro di sollievo, i compagni di scuola: quando è stata data la notizia in classe c'è stato un boato di gioia e un applauso forte, qualcuno ha anche pianto lacrime liberatorie. Se ci sono state incomprensioni in famiglia prima della fuga saranno risolte, Andrei è un ragazzino intelligente e sveglio, che non ha problemi con i compagni, ora deve ritrovare la serenità.