Paura a Lonate Pozzolo, scompare ragazzino di 13 anni. L’appello dei genitori: “Andrei, torna a casa”

Lonate Pozzolo (Varese) – “Andrei torna a casa!”, a lanciare l’appello sono i genitori del tredicenne che ieri non è tornato a casa dopo la scuola. All’appello della famiglia si è subito aggiunto quello dell’insegnante Melissa Derisi che dice: “Da ieri 9 maggio Andrei, un ragazzo di seconda media non torna a casa. È un mio alunno. Se qualcuno avesse informazioni chiami subito i carabinieri o contatti la famiglia. Tutti quanti, docenti e compagni sono in pensiero per lui. Andrei, torna a casa, ti aspettiamo!”.

Il ragazzino, che indossa jeans scuri e giubbino nero, ieri giovedì 9 maggio si era presentato alle lezioni del mattino, poi non è rientrato per quelle del pomeriggio. Sui social l'appello è stato condiviso dal Comitato genitori Lonate Pozzolo con Sant'Antonino Ticino e Tornavento. Anche il sindaco di Ferno Sarah Foti si è prodigato per diffonderlo. Tutti aspettano di riabbracciarlo.