Varese, investito da un’auto mentre è sulla bici elettrica: muore a 24 anni Simone Simeoli

Lonate Pozzolo (Varese), 6 agosto 2024 – Investito sulla e-bike lunedì, muore in ospedale il 24enne Simone Simeoli. Il giovane era alla guida di una bicicletta elettrica quando è stato investito da un'auto in via Ossola a Lonate Pozzolo.

Simone Simeoli, la vittima dell'incidente, aveva compiuto da poco 24 anni. La tragedia è avvenuta nella serata di lunedì 5 agosto, intorno alle 18.15, quando un'auto guidata da un coetaneo ha colpito il ragazzo all'incrocio tra via Ossola e via Ticino a Lonate Pozzolo.

L'impatto è stato estremamente violento, e Simone è stato sbalzato dalla sua bicicletta. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e in forze, arrivando sul posto con automedica, ambulanze ed elisoccorso. Il giovane, privo di coscienza, è stato subito intubato e trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Nonostante gli sforzi dei medici per salvarlo, purtroppo non ce l'ha fatta.