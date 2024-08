Incidente a San Giovanni Bianco, schianto tra due auto in galleria: un morto e due feriti gravi

Una persona è morta e altre due sono rimaste gravemente ferite nel corso di un incidente avvenuto domenica pomeriggio intorno alle 14.30 nella galleria tra San Giovanni Bianco e Camerata Cornello, sulla Statale 470 in provincia di Bergamo. Coinvolta una ragazza di 30 anni.

La dinamica dello schianto non è chiara, ma sappiamo che ha coinvolto due automobili ed è avvenuto in prossimità dell’uscita del traforo. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, due auto mediche coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza: allertati anche due elicotteri per il soccorso dei feriti, uno dei quali è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Per consentire l’intervento del personale sanitarie la galleria è stata chiusa e si segnalano pesanti code sulla Statale, con gravi ripercussioni per la circolazione stradale della zona. Allertati i carabinieri di Zogno, che eseguiranno i rilievi.