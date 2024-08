Pescate, incidente in moto: carabiniere 25enne sbalzato dalla sella per dieci metri, è grave

Pescate (Lecco), 2 agosto 2024 – Un carabiniere di 25 anni è ricoverato in prognosi riservata. Mentre era fuori dal servizio, giovedì sera è rimasto coinvolto in un incidente in moto a Pescate.

Il militare era in sella alla sua Suzuki. E' finito addosso ad una Vw Golf, guidata da un 29enne impegnato in una inversione di marcia. Il carabiniere è stato sbalzato di sella ad una decina di metri di distanza.

Lo hanno soccorso i sanitari di Areu con i volontari della Croce San Nicolò di Lecco. Era cosciente ma ha riportato diversi traumi. E' stato trasferito d'urgenza in ambulanza all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Non sembra sia in pericolo di vita, ma i medici che lo assistono al momento preferiscono per precauzione non sciogliere la prognosi. +Sul posto, oltre ai soccorritori, anche gli agenti della Polizia stradale di Lecco per svolgere i rilievi del sinistro e accertare le eventuali responsabilità: in caso di incidenti in cui sono coinvolti operatori delle forze dell'ordine, non se ne occupano mai i colleghi che appartengono allo stesso corpo.