L’impennata dei reati. Coinvolti i ceti elevati

In un anno, dal 2023 al 2024, le denunce per maltrattamenti sono fortemente aumentate nei territori di Bergamo, passando da 433 a 638, Brescia da 369 a 468, Monza da 243 a 320, e Milano da 1.338 a 1.489. Una trentina in più a Mantova e Pavia. Diminuite a Como e Varese, stabili nelle altre province. Balzo in avanti degli stalking a Bergamo, da 213 a 272, a Brescia da 274 a 305, mentre le violenze sessuali sono aumentate a Como, da 66 a 75, Milano da 607 a 683, Varese da 89 a 98. Stabili, nel complesso, le denunce per deformazione del volto, passate da 16 a 15, e per revenge porn, da 250 a 258.

Complessivamente tutti i reati in Lombardia sono passati da 7.731 a 9.433. La violenza di genere, come spiega il report della Direzione Centrale della Polizia Criminale, "non si manifesta soltanto in ambienti di marginalità sociale a opera di soggetti culturalmente deprivati, ma si sviluppa trasversalmente nella società, interessando anche ambienti socio-familiari culturalmente ed economicamente elevati". Lo studio parla di "fenomeno strutturale tale da non essere spesso percepito nella sua effettiva gravità in primis dalla vittima stessa". Per prevenire e combattere la violenza, il primo passo è riuscire a riconoscerla: "L’emersione e la denuncia presuppongono preliminarmente il suo riconoscimento. Senza questo fondamentale presupposto, non si riuscirà a farla emergere, ad agire tempestivamente per garantire la protezione alle donne che denunciano e perseguire i responsabili". Pa.Pi.