Liceo Curie evacuato. Interventi programmati nelle feste di Pasqua

Gli studenti del liceo Marie Curie sono tornati in classe martedì mattina nella sede di via Bainsizza, dopo l’evacuazione temporanea disposta il giorno precedente per motivi precauzionali. La riapertura è avvenuta senza criticità e, come confermato dalla dirigenza scolastica, non sono emerse problematiche legate alla sicurezza dell’edificio.

L’episodio che ha portato all’allontanamento degli studenti si è rivelato riconducibile a un fenomeno di dilatazione termica, che ha provocato il sollevamento di alcune piastrelle in una zona del secondo piano. La parte interessata è stata transennata e isolata, ma dai sopralluoghi non risultano situazioni di pericolo per la comunità scolastica.

I tecnici della Provincia hanno verificato le condizioni generali della struttura e continueranno a monitorare la situazione. Ieri il vicepresidente della Provincia con delega all’edilizia scolastica, Giacomo Iametti, ha effettuato un sopralluogo nell’edificio per visionare il punto in cui si è verificato il problema. Al termine della visita, ha confermato che è già stato avviato l’iter per la realizzazione degli interventi. I lavori verranno programmati durante la pausa per la Pasqua.

Sara Giudici