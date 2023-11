L’europarlamentare Tovaglieri visita le aziende del Parabiaghese

PARABIAGO (Milano)

È iniziata dal Gruppo Duplomatic la visita istituzionale alla Città di Parabiago dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri che è stata accompagnata dal sindaco Raffaele Cucchi e dal consigliere comunale Diego Scalvini a conoscere due realtà imprenditoriali che lavorano nel campo dell’alta tecnologia e ricerca. Due incontri che hanno messo in evidenza l’importanza di un raccordo e confronto tra Europa e imprese italiane. Al Gruppo Duplomatic l’europarlamentare è stata accolta dal vice presidente Yogo Hiroshi e dal dott. Marco Malini di CFO Duplomatic Motion Solution, oltre a Yuya Kimura, vice-presidente Duplomatic -Daikin Industries che hanno introdotto le specificità aziendali nel campo dell’oleodinamica, dell’innovazione e raccontando lo sviluppo di ambiziosi progetti tra cui la partecipazione al sistema di funzionamento del più grande telescopio ottico-infrarosso del mondo. La visita è proseguita con l’incontro di Elena e Giordano Covini, titolari della Sinthesi Engineering specializzata in stampa 3D e design con particolare attenzione rivolta all’arredamento, agli accessori contemporanei e alle nuove tendenze.

Un incontro che ha messo in evidenza le capacità competitive dell’impresa italiana. Infine, l’incontro con il Rugby Parabiago 1948 al campo sportivo Venegoni-Marazzini, punto di riferimento per i ragazzi e lo sport (si ricorda che al campo si allenano anche i ragazzi dell’Atletica Ravello), per le sfide della serie A del Rugby, ma anche una realtà attiva nel sociale attraverso progetti di ampio respiro a sostegno della disabilità e delle fragilità. "Siamo stati lieti di poter ospitare per un pomeriggio l’europarlamentare Tovaglieri -dice il sindaco Cucchi- un’opportunità servita a portare un po’ di Parabiago in Europa".