Legnanese sotto assedio Pallonate a statue e anziani Librerie date alle fiamme

di Christian Sormani

Vandalismi senza fine nel Legnanese. Si va dalle statue prese a pallonate alle librerie bruciate, dagli anziani colpiti col pallone ai monumenti scambiati per orinatoi. A Canegrate e a Castano Primo due episodi comuni: nel Parco del Roccolo qualcuno ha dato alle fiamme alcuni libri dentro la libreria dove si scambiano i volumi. I volontari hanno provveduto a ripristinare scaffali e libri dopo la denuncia di Milvia Timaco, la canegratese che ha scoperto il danno: "È successo anche nell’altra postazione, vicino alla casetta dell’acqua. Saranno gli stessi vandali?".

Episodio simile a Castano, dove una libreria è stata distrutta a calci e pugni. Commenta il sindaco, Giuseppe Pignatiello: "Un gesto assurdo, inutile e stupido. Il segno di un problema che parte dalle famiglie, passa dalla scuola e riguarda tutta la comunità. Bisogna intervenire con le sanzioni ma prima ancora con l’educazione civica. Naturalmente sistemeremo tutto perché i nostri bimbi non meritano questo scempio". Sempre a Castano sono stati individuati gli autori dei danni al monumento ai Caduti dell’Arma nel parco di via Saragat. La Polizia locale ha subito identificato alcuni giovani tra i 15 e i 17 anni. "Grazie ai nostri agenti per l’importante lavoro che svolgono quotidianamente, per garantire una sempre maggiore sicurezza e per monitorare costantemente la città", il commento del sindaco Pignatiello.

A Magnago i vandali hanno preso di mira la chiesetta di San Martino, prendendosela con alcune statue posizionate al di fuori del luogo sacro. La scultura raffigurante Papa Giovanni Paolo II si è rotta dopo essere stata colpita da un pallone, l’altra è stata divelta e gettata al di là della recinzione, verso i binari della ferrovia. Tre anni fa nel medesimo posto le statue poste sulla facciata della chiesetta furono prese a sassate.

A Legnano domenica dopo la Messa serale una 90enne è stata colpita con violenza da una pallonata in pieno viso. A lanciare la palla, alcuni ragazzini che stavano giocando, nonostante il divieto, davanti alla basilica di San Magno. L’anziana è stata medicata sul posto dai soccorritori della Croce Rossa.