Le offerte raccolte per la Pasqua alle popolazioni della Terra Santa

La parrocchia di Busto Garolfo tende la mano ai poveri della Terra Santa colpiti dalla guerra, in particolare le popolazioni della striscia di Gaza che stanno patendo da settimane la fame. In occasione delle celebrazioni per il Venerdì Santo, il parroco bustese don Ambrogio Colombo ha lanciato la proposta di destinare le offerte raccolte durante la giornata ai poveri della Terra Santa. Un gesto di solidarietà che esprime la vicinanza della comunità bustese a tutti coloro che stanno vivendo momenti drammatici a causa di un conflitto che non accenna a placarsi. Parecchi sono stati, in queste settimane, i richiami del parroco alla pace durante le omelie. "Nei territori che sono stati il teatro delle narrazioni evangeliche culminate nella resurrezione di Cristo, si leva alto il grido di pace e di sofferenza di intere popolazioni".

La vicinanza simbolica, declinata attraverso la raccolta di fondi da destinare alle organizzazioni ecclesiali che operano in quelle zone, della comunità bustese alle popolazioni della Terra Santa vuole essere la testimonianza di una vicinanza concreta a coloro che in questo momento stanno soffrendo. "L’iniziativa posizionata in uno tra i momenti più importanti del calendario liturgico – spiega don Colombo – vuole suggerire una riflessione, la grande sofferenza di Gesù sulla Croce è la sofferenza di tanti popoli che stanno vivendo in questi giorni una Pasqua di guerra e povertà".

Paolo Mattelli