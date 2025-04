"Lavoro povero una piaga intollerabile"

La Cisl dei Laghi celebra oggi e domani il suo quarto Congresso allo Starhotels Grand Milan di Saronno. L’appuntamento è a conclusione di un lungo percorso che ha visto le diverse categorie del sindacato rinnovare i gruppi dirigenti e riflettere sui bisogni del presente. "È importante ripartire con il giusto atteggiamento, con il buon senso di chi è consapevole che viviamo in un Paese in difficoltà - spiega il segretario generale Daniele Magon -. È certamente positivo vivere più a lungo, ma con l’aumento dell’età crescono anche i bisogni e le necessità delle persone. Con famiglie che si trovano sempre più sole. Per questo serve investire sulla non autosufficienza, per garantire una vita dignitosa a chi è fragile, all’interno del nucleo familiare". Al centro il problema dell’occupazione e il futuro del distretto produttivo. "Serve una politica industriale seria - conclude Magon - occorre puntare sul manifatturiero e su un lavoro di qualità. I dati sull’occupazione non ci confortano: aumentano i contratti ma anche la povertà. Il lavoro povero è una piaga che non possiamo più tollerare, così come lo sfruttamento, che danneggia anche le imprese sane. Dobbiamo lavorare insieme, partecipare alla costruzione di un sistema più giusto, di un Paese migliore per le generazioni future".

Ro.Can.