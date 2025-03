Lavoro al femminile. Imprese in crescita: "Economia più ricca"

In provincia di Varese le imprese femminili sono 12.088, pari al 21% del totale delle aziende attive. È una percentuale superiore alla media lombarda (19,9%), ma ancora leggermente inferiore alla media nazionale (22,7%). I dati sono stati diffusi dalla Camera di commercio in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale della donna. Rispetto agli anni precedenti si è registrato un lieve incremento della quota di imprese a conduzione femminile, segno di un interesse crescente delle donne verso il mondo dell’imprenditoria.

L’analisi settoriale evidenzia una significativa presenza femminile nei servizi alla persona, dove il 66,2% delle imprese è in rosa. Importante anche il ruolo delle donne nell’assistenza sociale (45,4%), nei servizi di informazione e nelle attività artistiche e di intrattenimento. Nel settore turistico le imprenditrici rappresentano il 42,6% nelle agenzie di viaggio e il 34% nelle attività ricettive. Nel comparto manifatturiero, invece, la maggior concentrazione di imprese femminili si registra nel settore dell’abbigliamento (43,1%). Nel commercio circa un’impresa su tre è gestita da donne, mentre nell’agricoltura la percentuale si attesta al 23%.

Sul totale delle imprese femminili, il 10,8% è giovanile (in quelle maschili è l’8,1%), il 27,8% è artigiana (in quelle maschili è il 35,1%), e il 12,4% è straniera (in quelle maschili è l’11,9%). Quindi il dato dell’occupazione: le imprese guidate da donne occupano 36.171 addetti nel 2024, pari al 14,7% dei lavoratori nelle imprese. Camera di commercio infine stima che sul territorio provinciale le libere professioniste siano circa 10.400, pari al 36,1% del totale.

"Le donne imprenditrici e professioniste, grazie alle loro competenze e visione innovativa, arricchiscono l’economia locale con creatività e resilienza. La loro presenza porta nuove soluzioni per un mercato in continua evoluzione", sottolinea Mauro Vitiello, presidente dell’ente camerale varesino.