L’auto parcheggiata visitata nella notte. I ladri rubano il volante della Bmw

Brutta sorpresa per una giovane vermezzese. Quando si reca a prendere l’auto, parcheggiata la sera prima in strada, per recarsi al lavoro, la trova danneggiata. Il vetro della portiera a fianco del conducente era stato infranto. Non si è trattato, come pensava in un primo momento, di un atto vandalico. La giovane si è difatti accorta che dall’abitacolo della sua Bmw, mancava il volante. Il malvivente che ha agito non era interessato alla vettura ma solo a un particolare, da rivendere poi sul mercato illegale dei pezzi di ricambio. Un mercato assai florido, come testimoniano i recenti ritrovamenti di “officine“ dove vengono smontate le auto rubate proprio per ricavarne i pezzi di ricambio. Negli ultimi mesi ne sono state scoperte a Trezzano, Corbetta e Arluno. G.C.