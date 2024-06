L’alcotest non perdona: 15 patenti ritirate, tremila euro di multe

Fine settimana di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Gallarate, obiettivo contrastare le situazioni pericolose sulle strade, le stragi del sabato sera, e garantire più sicurezza. I servizi sono stati rafforzati lungo le strade provinciali che collegano i comuni che si affacciano sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. Cospicuo il numero dei controlli eseguiti, 75 persone e 51 veicoli, impegnati soprattutto i militari della stazione di Angera, con un riscontro, da sottolineare, abbastanza consistente sul numero di persone che si sono messe alla guida nonostante qualche bicchiere di troppo. Il bilancio al termine del servizio è stato di 8 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro e con punte in alcuni casi addirittura tra 1,8 e 1,93 gr/l, a cui si sono aggiunte altre sette violazioni amministrative per guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 gr/l. Quindici sono state le patenti complessivamente ritirate, con un ammontare di oltre 3.000 euro di sanzioni amministrative contestate.