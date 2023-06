Lago Maggiore, inaugurato il presidio fisso della Guardia costiera

L’operazione Mare Sicuro 2023 porta uomini e mezzi della Guardia costiera anche sul lago Maggiore.

Nell’ambito dell’operazione nazionale estiva, partita lo scorso 12 giugno, il Verbano vedrà impiegati fino al 17 settembre 16 donne e uomini del nucleo Mezzi navali Guardia costiera, oltre a due imbarcazioni pronte a intervenire in caso di emergenze. Nelle prime due settimane di operatività del nucleo sono state percorse oltre mille miglia di navigazione ed effettuate 39 missioni, di cui 6 missioni di soccorso per portare assistenza a 8 persone. Alla Guardia costiera compete anche l’attività di vigilanza e controllo ai sensi del Codice dalla nautica da diporto: 23 i controlli effettuati nei primi 15 giorni di attività che hanno portato all’elevazione di un verbale amministrativo.

Guardia costiera sul lago Maggiore

L’avvio dell’Operazione è avvenuta nel corso di una settimana che ha visto, tra l’altro, l’inaugurazione della sede del ‘Nucleo mezzi navali Guardia Costiera - Lago Maggiore’. Una presenza, quella della Guardia costiera sul lago Maggiore, che da quest’anno non si concentrerà nella sola stagione estiva, come avviene dal 2008, ma che diventa permanente, con un servizio operativo 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, con un presidio di donne e uomini pronti a intervenire in caso di necessità e impegnati nelle attività di vigilanza.