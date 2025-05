Darsene, terrazze e pontili abusivi in riva ai laghi di Lugano, Varese e Monate: maxi operazione antievasione della Guardia di Finanza Controlli anche sul lago di Comabbio. Canoni concessori non pagati al Fisco per centomila euro. Costruzioni e manufatti irregolari, spesso realizzati senza permessi da locali ed esercizi commerciali, sono stati sequestrati