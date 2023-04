Varese, la banda dei ladri di monetine colpisce cinque scuole

Di nuovo in azione i ladri di monetine nelle scuole di Varese. Negli ultimi giorni è il quarto furto all’interno di un istituto scolastico varesino, questa volta il colpo al liceo artistico Frattini. Il copione è lo stesso degli altri furti: finestre scassinate e quindi l’assalto ai distributori automatici di bevande. Bottino magro come nei colpi precedenti, pesanti invece i danni per l’azienda che gestisce il servizio e per la scuola.

Il raid è stato messo a segno durante la chiusura dell’istituto nel ponte del 25 Aprile: la brutta sorpresa stamattina, al rientro. Una scena che di recente si è presentata in tre scuole a Varese, in una a Gavirate e a Comerio. L’ipotesi è che i ladri siano gli stessi.

Purtroppo è motivo di preoccupazione l’aumento di queste incursioni notturne nelle scuole con conseguente danneggiamenti dei distributori automatici e pesante impatto economico per i danni alle macchinette che subisce l’operatore. E torna al centro dell’attenzione la sicurezza degli istituti: la carenza di telecamere e di antifurti agevola i ladri.