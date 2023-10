La scuola in aeroporto. Così i futuri piloti studiano a bordo pista

Scuola migliore non poteva esserci per i futuri piloti dell’Istituto Ponti di Gallarate: senza allontanarsi dal banco, potranno guardare la pista e prendere confidenza con gli aerei che un giorno impareranno a far volare nei cieli di tutto il mondo.

Si è inaugurata ieri al Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa, la prima scuola in aeroporto d’Italia, probabilmente in Europa e forse nel mondo, grazie all’intesa tra l’istituto e la Sea.

L’esperienza è riservata agli alunni iscritti al 3°, 4° e 5° anno dell’indirizzo aeronautico che tutti i lunedì e il venerdì raggiungeranno l’aeroporto, insieme ai loro professori, per svolgere qui l’attività didattica. Un modo per osservare da vicino l’oggetto dei loro studi e vedere all’opera tutte le diverse professionalità che garantiscono il funzionamento di un aerpoorto. "Un progetto incredibile", ha sottolineato la presidente di Sea Michaela Castelli, che ha dato il benvenuto agli studenti al loro primo giorno di corsi. "Essere una fonte di ispirazione per ognuno di voi è la nostra sfida – ha aggiunto –. Vi consegniamo le chiavi del futuro per un’aviazione che punta a essere sempre più innovativa e all’avanguardia".

L’iniziativa nasce nell’ambito dell’attività di employer branding sviluppata da Sea nel corso degli ultimi due anni attraverso workshop, progetti di alternanza scuola-lavoro, approfondimenti e visite degli studenti nell’aeroporto di Malpensa.

Un arricchimento della formazione degli studenti e una testimonianza di come la scuola e una grande azienda come Sea hanno saputo dialogare per avvicinare l’esperienza del mondo del lavoro, integrando momenti di didattica a esperienza sul campo. "Attraverso Sea Academy e l’Its di Case Nuove si sta creando un polo formativo attorno a Malpensa", ha ricordato il dirigente dell’Ufficio scolastico di Varese, Giuseppe Carcano, mentre il dirigente del Ponti, Massimo Angeloni, ha invitato i ragazzi a impegnarsi per sfruttare appieno le possibilità offerte da una scuola "al passo con i tempi". A ricordare agli studenti l’importanza di Malpensa ci ha pensato Monica Piccirillo, direttore di Enac. "Vi trovate all’interno del secondo aeroporto italiano per numero di passeggeri e il primo per il settore cargo. Il trasporto aereo incide sul Pil italiano per l’1,8%". Ai futuri diplomati dell’Istituto Ponti non mancheranno le occasioni di lavoro.