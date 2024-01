La festa di San Sebastiano schiera tutta la Polizia locale

Il 20 gennaio si festeggia San Sebastiano, patrono della polizia locale. Una festa iniziata a partire dal 1957, quando l’allora Papa Pio XII lo ufficializzò nel Breve Apostolico (documento pontificio): San Sebastiano fu un martire militare cristiano sopravvissuto alle frecce inflittegli per ucciderlo a causa della sua fede. Come ogni anno l’amministrazione per voce dell’assessore alla sicurezza e del comandante della polizia locale della Città di Parabiago, promuove un momento celebrativo. La novità di quest’anno è il coinvolgimento dei comandi di polizia locale della rete Asse del Sempione, il cui comune capofila è Legnano, che illustreranno le attività svolte nel 2023. Il programma prevede alle 9.15 il ritrovo al palazzo comunale, con schieramento del personale e dei veicoli e alle 9.30 l’alzabandiera. Alle 9.40 il giuramento degli operatori neoassunti in tutti i comuni dell’Asse del Sempione. Alle 11 dopo lo schieramento dei veicoli sul sagrato, la messa nella Chiesa Prepositurale officiata dal cardinale Coccopalmerio. Ch.S.