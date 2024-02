"La doppia sfida per le aziende"

La sfida per le imprese varesine è doppia: da un lato c’è il tema attualissimo dell’innovazione tecnologica, con in cima le potenzialità, ma anche i rischi da saper governare, legati all’intelligenza artificiale. Dall’altro la transizione ecologica, con la strada che conduce verso la sostenibilità. La Uil, nella sua estensione locale e regionale, ha voluto fare il punto su questi maxitemi con un incontro in Camera di Commercio a cui ha invitato sia gli attori economici che quelli istituzionali. Una mattinata di confronto per stilare la ricetta per la crescita futura di Varese. "Ci sono dei pilastri per affrontare questi due temi - ha detto il segretario generale di Uil Lombardia Enrico Vizza - intanto un lavoro che sia di qualità, e poi la formazione: sempre più dobbiamo dare opportunità ai giovani affinché le nuove sfide siano un’opportunità di sviluppo per il territorio". Al tavolo si sono alternati i rappresentanti di Confindustria, Camera di Commercio, Confapi Confartigianato e Cna. Per gli enti locali il sindaco di Varese e il presidente della Provincia, quindi due varesini in Parlamento: Alessandro Alfieri e Andrea Pellicini. "Abbiamo aziende che stanno già investendo su questi temi - ha detto il segretario Uil di Varese Antonio Massafra - ma non basta".L.C.