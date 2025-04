La cultura del cibo. Lezione agli studenti

Alla scuola “Maria Montessori” un percorso educativo che riguarda le regole alimentari. Circa cento fra alunni e insegnanti delle medie sono stati coinvolti nella Green Food Week, un’iniziativa promossa da Foodinsider per diffondere la cultura del cibo sano e a basso impatto ambientale. L’istituto castellanzese gestito da Acof Olga Fiorini, sotto la spinta dei suoi direttori Mauro e Cinzia Ghisellini, ha deciso di aderire a questa attività che ha richiesto di impostare un menù sostenibile, nella consapevolezza che studi scientifici hanno rivelato che un quarto delle emissioni globali di gas serra deriva proprio dal sistema alimentare. L’idea di Green Food poggia sull’impegno per cambiare i comportamenti e ridurre gli sprechi in cucina, che da soli valgono l’8% delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

Il punto centrale del progetto ha così portato all’offerta di un menù privo di carne, in cui la spinta vegetariana, talvolta anche vegana, ha permesso di dare spazio a legumi, frutta e verdura di stagione. "Nel corso della settimana dedicata a questa iniziativa – spiegano dalla scuola - vengono monitorati gli avanzi e il gradimento dei piatti, traendo informazioni utili alla pianificazione dei prossimi menu. Gli studenti trattano il tema dell’alimentazione ecosostenibile con gli insegnanti di educazione civica e sono incoraggiati a compiere scelte quotidiane più consapevoli".