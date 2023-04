"La classe adotta un vigile" Educazione stradale a teatro

Risate, applausi, tanto divertimento ma soprattutto le regole di come si circola per strada in bicicletta indelebilmente scolpito nella memoria di tutti i piccoli saronnesi di terza e di quarta elementare. E’ questo il risultato della mattina al teatro Pasta organizzata ieri dal comando di polizia locale. Dopo lo stop dettato dal Covid è tornato il momento di educazione stradale, all’insegna del divertimento e della condivisione organizzato dal comando di piazza Repubblica. Ieri i bimbi delle classi terze delle scuole elementari cittadine sono stati accolti al teatro Giuditta Pasta per lo spettacolo del vigile Ciro Crivellaro e degli attori della compagnia Spunk. Il vigile per una giornata ha lasciato a casa il blocchetto delle multe e si è dedicato completamente ai più piccoli con uno spettacolo "Gino e Pino e il vigile Ciro" pensato per aiutarli a memorizzare le regole di educazione stradale, dalla dotazione obbligatoria della bicicletta al significato dei cartelli stradali. A partecipare ad uno degli eventi clou del calendario del progetto "La classe adotta un vigile" ideato e realizzato da Barbara Milletich sono stati tutti gli alunni delle classi terze a partire dalla San Giovanni Bosco, dalla Pizzigoni alla Vittorino da Feltre, dalla Damiano Chiesa all’Ignoto Milite dalla Sant’Agnese al collegio Castelli. Ma non solo. Visto che l’anno scorso il progetto era saltato a causa delle norme anticovid alla giornata di oggi sono invitate anche le classi quarte. I bimbi sono arrivati al teatro a piedi, scortati dalle maestre e dai volontari della sezione saronnese dell’associazione nazionale carabinieri. Presenti in sala anche gli studenti del liceo Legnani che hanno seguito il progetto. A dare il benvenuto alle classi il comandante della polizia locale Claudio Borsani che ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale. Quindi buio in sala e spazio allo spettacolo con la dirompente simpatia del vigile Ciro che ha immediatamente conquistato tutti i piccoli partecipanti alla mattinata. Nel frattempo sono ripresi i corsi e le lezioni della polizia locale, sempre con il vigile Ciro, nelle scuole materne per insegnare ai piccoli come muoversi per strada accanto a mamma e papà. Dal gioco del semaforo al memory stradale le lezioni dell’agente sono sempre apprezzatissime dai piccoli. Sara Giudici