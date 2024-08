Fagnano, è morto il nonno di Giorgio Noris il 19enne stroncato da un malore in Sardegna

Fagnano Olona (Varese), 1 agosto 2024 – Saranno celebrati domani, 2 agosto, alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di Ispra i funerali di Silvano Taddeo, scomparso l’altro giorno a 89 anni. L’anziano è il nonno materno di Giorgio Noris, il giovane di 19 anni, morto tragicamente in Sardegna, mentre era in vacanza con gli amici. Dolore e amore indissolubilmente legati in questo doppio lutto, che a pochi giorni di distanza colpisce la famiglia del diciannovenne, in vacanza al mare per la prima volta con gli amici, il regalo per la maturità appena conseguita all’Istituto Bernocchi a Legnano.

Ieri al Collegio Rotondi di Gorla Minore, frequentato da Giorgio, è stata celebrata una messa per ricordarlo. Il diciannovenne è deceduto per un malore improvviso in acqua, i giorni spensierati da trascorrere con gli amici, come la sua giovane vita, spezzati per sempre dalla tragedia a cui non ha retto il nonno materno, Silvano Taddeo, molto legato al nipote. Domani i funerali dell’anziano a Ispra, mentre l’ultimo abbraccio a Giorgio sarà nella chiesa di San Gaudenzio a Fagnano Olona lunedì 5 agosto alle 11.