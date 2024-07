Morto a 19 anni in mare insieme agli amici: la tragedia di Giorgio Noris. Il malore, l’allarme e i soccorsi

Si è conclusa nel peggiore dei modi la vacanza in Sardegna di Giorgio Noris, 19 anni, annegato venerdì all’ora di pranzo nelle acque di Cala Girgolu, mentre faceva il bagno insieme ad alcuni amici. L’incidente è avvenuto attorno alle 13 su una delle spiagge più famose di Loiri Porto San Paolo. Il giovane è entrato in acqua con alcuni amici per fare dello snorkeling, con la maschera ben calata sul volto per osservare l’arenile, in un tratto in cui le acque sono relativamente basse.

Nuotando si è allontanato dagli amici che non si sono preoccupati di lui finché da riva alcuni bagnanti hanno richiamato la loro attenzione, agitando le braccia in aria, per segnalare che il loro amico stava galleggiando immobile, trascinato dalla corrente. I giovani per riuscire a trovarlo sono dovuti salire su uno scoglio, per osservare il mare dall’alto, e solo a quel punto hanno avvistato Giorgio che era stato portato a un centinaio di metri di distanza dal canotto da dove tutti e quattro si erano tuffati alcuni minuti prima. A nuoto hanno raggiunto l’amico sperando che fosse impegnato ad osservare il fondale, ma quando si sono avvicinati hanno avuto la certezza che aveva perso conoscenza e galleggiava a pancia in giù.

Riportato sul canotto e di nuovo a riva dove ad attendere i ragazzi c’erano i medici del 118, al ragazzo è stata fatta la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco, nel tentativo di far ripartire il cuore che si era fermato, ma non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constare il decesso del diciannovenne, molto probabilmente stroncato da un malore che l’ha sorpreso mentre si trovava in acqua. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Guardia Costiera che hanno avvisato la Procura. Sono stati avvisati anche i genitori di Giorgio Noris, a Fagnano Olona, da loro si è recato per esprimere le condoglianze di tutta la comunità anche il sindaco Marco Baroffio.